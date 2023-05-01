Варшава, 1 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Запрет Варшавы на импорт украинского зерна на свою территорию имеет политическую подоплёку. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на польского чиновника, такой шаг Польши связан с желанием правящей в стране партии «Право и справедливость» не оттолкнуть избирателей перед предстоящими осенью парламентскими выборами.

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину Украине

В статье отмечается, что страны Восточной Европы поставили под угрозу «экономический спасательный круг» для Украины.

Собеседник издания, знакомый с позицией польского правительства, пояснил, что запрет Польши на импорт украинского зерна направлен на то, чтобы «солидарность с Киевом не оттолкнула избирателей».

«Это редкое признание растущего беспокойства внутри правящей партии «Право и справедливость» (PiS) по поводу того, что она рискует потерять ключевую часть своей базы избирателей за шесть месяцев до выборов с жесткой конкуренцией», ― написало Bloomberg.

Одним из толчков к такому решению послужил рост поддержки в опросах правой евроскептической партии «Конфедерация». Согласно опросу Kantar, проведенному 14–19 апреля, партия Качиньского опережает оппозиционную «Гражданскую платформу» Дональда Туска — 35% против 27%. «Конфедерацию» поддерживают 7%, около 15% не определились. Однако, несмотря на сохранение лидерства PiS, раздробленность политического ландшафта может ослабить власть.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия временно запретили ввоз ряда сельхозпродукции с Украины из-за переизбытка её на местных рынках.

Обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю заявила, что поставки украинского зерна на рынки этих стран разозлили местных фермеров. По её словам, дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные государства, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.

В апреле министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт выступает за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Представитель правительства Румынии Дан Кэрбунару заявил, что румынские власти не собираются вводить запрет на ввоз зерновых с Украины. Они намерены строго соблюдать нормы Евросоюза.