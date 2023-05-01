ДНР, 1 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Уничтожение подразделений ВСУ продолжается российскими военными на западе Артёмовска, заявил 1 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артёмовск», — сообщил Конашенков.

Поддержку штурмовым отрядам оказывают Воздушно-десантные войска, сковывая на флангах подразделения ВСУ.

Накануне, 30 апреля, в Минобороны сообщили об освобождении ещё четырёх кварталов Артёмовска от ВСУ российскими штурмовыми отрядами. По данным российских военкоров, от ВСУ освобождён медицинский колледж Артёмовска, захвачена база ВСУ на территории города.