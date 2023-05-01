Мелитополь, 1 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимира Саяпина//ИТАР-ТАСС Ракета С-300 ВС России

«Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город», — отметил Рогов.

Город подвергся обстрелам из тяжелых видов вооружения. Жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры нет.

Васильевка, город на передовой, снова оказался 1 мая под огнём ВСУ. О первых обстрелах Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале в 10:38. Всем местным жителям посоветовали спрятаться в укрытиях.