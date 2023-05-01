Москва, , 14:23 — REGNUM Потери ВСУ за последние сутки в ходе боев на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 55 военнослужащих. Об этом на брифинге 1 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он рассказал, что российские авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника в Угледаре и Привольном в ДНР и в Малой Токмачке в Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что за прошедшие сутки российские бойцы ликвидировали несколько групп украинских диверсантов.

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении до 330 военнослужащих на донецком направлении за последние сутки.