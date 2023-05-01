ВС РФ уничтожили пять диверсионных групп на купянском направлении

Москва, , 14:01 — REGNUM Российские военные за последние сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом 1 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп», ― уточнил Конашенков.

Также, по его словам, авиация, артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.

Всего, добавил представитель Минобороны, за прошедшие сутки на этом направлении российские подразделения уничтожили свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

«Кроме того, в районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ», ― сообщил Конашенков.

Понёс противник потери и на краснолиманском направлении. Здесь удары ВС РФ нанесли по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР. В результате ликвидировали до 55 украинских военнослужащих, уничтожена боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 30 апреля, на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Также армейская авиация около населённого пункта Сопыч ликвидировала опорный пункт 181-го отдельного батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны и склад МТС 101-й отдельной бригады территориальной обороны около села Гатище.

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