Минобороны: ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Москва, , 13:57 — REGNUM Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указал Конашенков, за сутки российские оперативно-тактическая и армейская авиацией, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 87-ми украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике врага в 109-ти районах.

«В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что ВС России в ночь на 1 мая нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате этого была нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для ВСУ.