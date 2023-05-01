Донецк, , 13:54 — REGNUM Вооружённые силы России за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили на донецком направлении до 330 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге 1 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Артиллерия ВС России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Конашенков, на данном направлении российской авиацией было совершено шесть самовылетов. Огнём артиллерии «Южной группировки» группировки войск выполнены 64 огневые задачи по поражению живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Часов Яр, Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой Народной Республики.

Всего за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины, помимо 330 человек личного состава, также потеряли один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и гаубицу Д-30.

Также в ходе брифинга Конашенков сообщил, что российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области и Новосёловское и Розовка Луганской Народной Республики.