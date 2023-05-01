Донецк, 1 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили на донецком направлении до 330 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге 1 мая сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВС России

Как уточнил военный, на этом направлении российская авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерия южной группировки войск выполнила 64 огневые задачи в районах Часова Яра, Калиновки, Николаевки и Ступочек в ДНР.

Всего за прошедшие сутки ВСУ, помимо 330 человек личного состава, также потеряли один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и гаубицу Д-30.

Также в ходе брифинга Конашенков сообщил, что российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в районах Масютовки, Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новосёловского и Розовки в ЛНР.