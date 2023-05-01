Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Три бригады Вооружённых сил Украины лишились подготовленных для контрнаступления топлива и боеприпасов из-за ударов ВС России по складам в Павлограде. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я думаю, с учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Рогова, на восстановление потерянных ресурсов Вооружённых сил Украины понадобится несколько недель.

Ранее сообщалось, что на складах в Павлограде Харьковской области, по которым был нанесён удар после ночного пролёта российских «Гераней», могли храниться боеприпасы с обеднённым ураном, предоставленные Великобританией вместе с основными боевыми танками Challenger 2.