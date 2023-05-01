Амстердам, , 13:45 — REGNUM В Нидерландах в руки полиции попал ненастоящий бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил телеканал Oogtv.

Борис Джонсон Chatham House

По данным издания, водителя с поддельными документами на имя экс-главы правительства Соединённого Королевства сотрудники правоохранительных органов арестовали в городе Гронинген.

Полицейские в ночь на 30 апреля остановили машину для проверки документов и поняли, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При обыске автомобиля были обнаружены поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография Джонсона, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия прав истекал в 3000 году.

Полицейские оштрафовали водителя, фальшивые права изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе глава киевской власти Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы новым послом Великобритании в Киеве стал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Он назвал Джонсона хорошим парнем и напомнил, что у него с бывшим премьер-министром Британии хорошие отношения, так как последний оказал Киеву помощь в начале спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине.

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