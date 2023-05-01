Амстердам, 1 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Нидерландах в руки полиции попал ненастоящий бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил телеканал Oogtv.

Chatham House Борис Джонсон

По данным издания, водителя с поддельными документами на имя экс-главы правительства Соединённого Королевства сотрудники правоохранительных органов арестовали в городе Гронинген.

Полицейские в ночь на 30 апреля остановили машину для проверки документов и поняли, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При обыске в автомобиле обнаружили поддельные украинские водительские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия прав истекал в 3000 году.

Полицейские оштрафовали водителя, фальшивые документы изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Украины заявил, что хочет, чтобы новым послом Великобритании в Киеве стал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Глава государства назвал британца хорошим парнем и напомнил, что у него с политиком хорошие отношения, так как последний оказал Киеву помощь в начале российской спецоперации.