Одесса, Украина, 1 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Жизнь Одессы изменилась до неузнаваемости с начала спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту «МК» рассказала местная жительница.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По словам местной жительницы, в городе стало спокойнее: перебои с электроэнергией возникают только локально, проблем с водоснабжением нет, по расписанию снова стали ходить троллейбусы и трамваи. Сократился комендантский час.

Тем не менее общее экономическое положение сказывается на благосостоянии горожан. Экономический кризис, охвативший всю Украину, сильно бьёт по карманам местных жителей. Регион с начала 2023 года оказался в тройке областей с самым высоким ростом цен. К примеру, килограмм свинины в пересчете на российские рубли сейчас стоит более 600 рублей, а в 2021 году её можно было приобрести за 307 рублей.

Из материала следует, что к пляжам гражданам приближаться не советуют, так как минную опасность никто не отменял, сорванные в результате весенних штормов взрывоопасные предметы то и дело выносит на берег.

Жительница также рассказала, что в городе тщательно отслеживаются антиукраинские настроения. Она также сообщила о вездесущих военных патрулях, которые не просто выдают повестки всем подряд, но и просто похищают потенциальных призывников.

Как сообщало 28 апреля ИА REGNUM, эксперт Финансового университета при правительстве и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если Украина вдвое увеличит тариф на транзит российской нефти в страны ЕС, то может сама остаться без топлива. Ранее прошла информация, что Киев подал заявку на двухэтапное увеличение цены транспортировки — с 13,6 евро за тонну до 21 евро. Как пояснил эксперт, в такой ситуации Украине ничего не будет доставаться, так как сейчас Киев не имеет своей переработки и почти всё топливо импортирует. В то же время Юшков не исключил, что руками Украины хотят действовать США, которым выгодно, чтобы не было российского трубопроводного транспорта и чтобы всё перешло на морской, который они могут хоть как-то контролировать.