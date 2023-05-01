Москва, , 13:59 — REGNUM Российские вооруженные силы, кроме классического оружия, применяют в зоне СВО звуковещание для снижения морально-психологического состояния противника. Кадры использования установки 1 мая опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщил в ролике российский военнослужащий с позывным Колокол, звуковое оборудование для информационного противодействия установили на БТР-80.

«На вооружении у него два пулемёта, но главным калибром данной станции являются «колокола», — сказал боец.

По его словам, дальность действия такой установки может достигать шести километров. Вещание ведется через микрофон. Украинских военнослужащих призывают задуматься, зачем они воюют, и предлагают им переходить на сторону России. Также через трансляторы запускают записи песен про Россию.

В ролике показали видео от солдата ВСУ, который услышал вещание российских «колоколов» и был этим удивлен.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в последнее время украинские военнослужащие ВСУ всё чаще переходят на сторону РФ. Они не хотят воевать за установившийся в Киеве режим.

В тот же день стало известно о взятии в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Подразделение назвали в честь отряда спецназначения, который в годы Второй мировой войны был в составе сил нацистской Германии.