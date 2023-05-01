Москва, 1 мая 2023, 13:26 — REGNUM С мая 2023 год часть стран — участниц соглашения ОПЕК+ начали добровольно снижать нефтедобычу, что должно продолжиться до конца текущего года.

ОПЕК
ОПЕК
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ТАСС, общее снижение объёмов добычи нефти должно составить 1,66 млн баррелей в сутки (б/с). При этом часть стран ОПЕК+, в том числе крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, 2 апреля, за день до встречи министерского мониторинга альянса, неожиданно объявила о добровольном снижении нефтедобычи с мая и до конца нынешнего года.

В заявлении по итогам заседания мониторинга отмечалось, что такие превентивные меры предпринимаются для поддержания стабильности на рынке. Всего в это число вошло девять стран ОПЕК+.

Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 500 тысяч б/с, Ирак — на 211 тысяч б/с, ОАЭ — на 144 тысяч б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Казахстан — на 78 тысяч б/с, Алжир — на 48 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с и Габон — на 8 тысяч б/с. Россия, в свою очередь, продлила до конца года решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, которое действовало до конца июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля правительство России издало распоряжение о том, что публикация официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в России приостанавливается до 1 апреля 2024 года.