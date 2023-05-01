Москва, 1 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. С мая 2023 год часть стран — участниц соглашения ОПЕК+ начали добровольно снижать нефтедобычу, что должно продолжиться до конца текущего года.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

По данным ТАСС, общее снижение объёмов добычи нефти должно составить 1,66 млн баррелей в сутки (б/с). При этом часть стран ОПЕК+, в том числе крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, 2 апреля, за день до встречи министерского мониторинга альянса, неожиданно объявила о добровольном снижении нефтедобычи с мая и до конца нынешнего года.

В заявлении по итогам заседания мониторинга отмечалось, что такие превентивные меры предпринимаются для поддержания стабильности на рынке. Всего в это число вошло девять стран ОПЕК+.

Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 500 тысяч б/с, Ирак — на 211 тысяч б/с, ОАЭ — на 144 тысяч б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Казахстан — на 78 тысяч б/с, Алжир — на 48 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с и Габон — на 8 тысяч б/с. Россия, в свою очередь, продлила до конца года решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, которое действовало до конца июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля правительство России издало распоряжение о том, что публикация официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в России приостанавливается до 1 апреля 2024 года.