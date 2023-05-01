Киев, , 13:19 — REGNUM Рассмотрение иска «об устранении препятствий в пользовании имуществом» украинского заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноимённому монастырю Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему помещения Киево-Печерской лавры, отложено. Об этом 1 мая сообщил адвокат лавры священник Никита Чекман.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня 2023 года», ― написал он в Telegram-канале.

Ранее Чекман сообщал, что в апреле на суде намеревались принять уточнение заповедником исковых требований и рассмотреть обеспечение иска, однако суд прислушался к доводам представителей монастыря, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание на 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций против жителей лавры и верующих Украинской православной церкви (УПЦ). По словам адвоката лавры священника Никиты Чекмана, в социальных сетях публикуются слова активистов с радикальными взглядами, которые можно трактовать как призывы к организации массовых беспорядков, а также созданию провокаций для дискредитации священнослужителей Украинской православной церкви.

В конце апреля группа радикально настроенных активистов около Киево-Печерской лавры попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, вышедшего из храма Агапита Печерского. Нападение предотвратили полицейские.

По словам очевидцев, предстоятель в сопровождении охраны сел в машину и уехал.

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