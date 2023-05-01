Российские артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу «Акация» ВСУ в Херсонской области

Геническ, Херсонская область, , 13:09 — REGNUM В ночь на 1 мая российские артиллеристы на херсонском направлении уничтожили самоходную гаубицу 2С3 «Акация» украинских войск с боекомплектом. Об этом 1 мая рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

«Ночью артиллерийским огнем в районе населённого пункта Молодёжное была [уничтожена] 152-мм гаубица 2С3 «Акация», — рассказал он.

Представитель экстренных служб уточнил, что при этом был ликвидировали и экипаж самоходной гаубицы из пяти человек, а также боекомплект.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 1 мая командующий украинскими военно-воздушными силами Николай Олещук сообщил, что США передали Киеву неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Он опубликовал фотографии самолёта Су-25, на который подвесили ракеты Zuni с нанесенными на них русофобскими надписями.