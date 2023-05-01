Российские войска уничтожили четыре украинские ДРГ на Купянском направлении

Москва, , 13:15 — REGNUM Российские войска уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении, заявил 1 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад [ВСУ]», — сообщил Зыбинский.

Это произошло в районе Синьковки, Котляровки, Тимковки и Артёмовки. Также российские военные сорвали три попытки ротаций подразделений ВСУ на передовых позициях под Каменкой, Кисловкой и Стельмаховкой.

Кроме того, в районе села Костобобров авиация уничтожила 11 наблюдательных постов ВСУ и один склад с оружием. Противник потерял 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники, отметил Зыбинский.

«В районе населённого пункта Петропавловка огнём из артиллерийского орудия 2С19 «Мста-С» под командованием сержанта Андрея Кочнова уничтожено артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта противника», — сообщил Зыбинский.

Он также заявил, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника «Фурия». В районе села Ягодное российский военный, оператор мобильной группы РЭБ младший сержант Николай Чаусов, противодронным вооружением вывел из строя три украинских беспилотника квадрокоптерного типа.

В Николаевской области (Украина) 1 мая заявили о подготовке российскими военными мощной атаки на позиции ВСУ в ближайшее время. По украинским объектам может быть выпущено до сотни ракет, заявил глава полиции региона Сергей Шайхет.