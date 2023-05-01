Нижний Новгород, 1 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Тренер нижегородского «Торпедо» Андрей Козырев возглавит череповецкий хоккейный клуб «Северсталь». Об этом 1 мая сообщил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Петр Ковалев/ТАСС Тренер Андрей Козырев

«Козырев переходит в «Северсталь» в качестве главного тренера», ― сказал в беседе с ТАСС Гафуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин покинул свой пост, 49-летний специалист отметил, что в клубе он себя исчерпал и хочет перейти на новый уровень, чтобы прогрессировать в результатах.

Напомним, Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством команда в сезоне 2022/23 вышла в плей-офф КХЛ, но в первом раунде проиграла московскому ЦСКА. В апреле Разина назначили новым главным тренером магнитогорского хоккейного клуба «Металлург».