Москва, , 13:26 — REGNUM Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл на улице 50 лет Октября. Умершие мужчины были в возрасте 21–22 лет. Правоохранители не обнаружили на их телах повреждений.

Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование проконтролирует Солнцевская межрайонная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Москве нашли мёртвым постановщика конкурсов «Мисс Россия» Николая Затылкина. Его тело обнаружили в собственной квартире. Причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Он скончался в возрасте 48 лет.