Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Автор портала 19fortyfive и бывший сотрудник конгресса Брэндон Вейхерт привёл пять ошибок президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, которые, по его мнению, являются наиболее опасными.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В первую очередь Вейхерт выделил проблему неспособности Байдена правильно разрешить проблему нелегальной миграции в США, являющейся одним из крупнейшим источников преступности и контрабанды.

Второй проблемой автор считает усиление зависимости Соединённых Штатов Америки от иностранных источников энергии в связи с запретом на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки.

Самой крупной ошибкой Байдена Вейхерт считает провал внешней политики страны в последние годы: «[Джо] Байден слишком активно вовлекает США в то, что вполне может привести к ядерному конфликту с Россией».

Среди прочего автор статьи выделил проблемы инфляции и распространённой в Соединённых Штатах Америки преступности.

«Неспособность радикально изменить курс… может привести к тому, что 2020-е годы станут для США потерянным десятилетием», — заключил Брэндон Вейхерт.

Ранее действующий президент Джо Байден официально объявил, что примет участие в выборах главы государства в 2024 году. Последние опросы показали, что около 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры Дональда Трама, несмотря на обвинения в адрес экс-президента.