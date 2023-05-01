Газпром из-за планового ремонта до 4 мая приостановил подачу газа в Армению

Ереван, , 12:38 — REGNUM До 4 мая подача российского природного газа в Армению приостановлена. Об этом 1 мая сообщила на своём сайте компания «Газпром Армения» (дочерняя компания российского ПАО «Газпром»).

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 08:00 (07:00 мск) часов 1 мая до (19:00 мск) 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье»… на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы», — говорится в сообщении, и отмечается, что ввиду этого подача природного газа по трубопроводу в Армению «будет приостановлена».

Уточняется, что в это время бесперебойное и надёжное снабжение потребителей газа в республике будет вестись из внутренних резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава японской энергетической группы Jera Юкио Кани, являющейся, по оценке агентства Bloomberg, наиболее крупным покупателем СПГ в мире, заявил, что цена на сжиженный природный газ в 2023 году может существенно увеличиться. Он уточнил, что это может произойти на фоне роста европейских мощностей импорта, ослабления коронавирусных ограничений в Китае и при холодной зиме