Киев, 1 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. США передали Киеву неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на командующего украинскими воздушными силами Николая Олещука.

Cliff Ракета Зуни.

Он разместил снимок самолёта Су-25, на который подвесили ракеты Zuni с нанесенными на них русофобскими надписями. О намерении Вашингтона передать данное вооружение Киеву сообщила в январе зампомощника министра обороны США Лаура Купер.

По словам Купер, в общей сложности в рамках нового пакета военной помощи планируется поставить на Украину около 4 тысяч ракет Zuni.

Данные ракеты класса «воздух — земля» состоят на вооружении ВВС США с 1957 года. Они предназначены для поражения танков, малых кораблей, артиллерийских батарей.

Согласно открытым данным, такой заряд пробивает броню толщиной полметра. Максимальная дальность прицельного применения — восемь километров.

Купер в январе также заявила, что США поставят на Украину 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм. Они обладают повышенной маневренностью.