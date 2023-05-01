США поставили Украине авиационные ракеты Zuni
УНИАН: на вооружение Воздушных сил ВСУ поступили американские авиационные ракеты Zuni
Киев, 1 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. США передали Киеву неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на командующего украинскими воздушными силами Николая Олещука.
Он разместил снимок самолёта Су-25, на который подвесили ракеты Zuni с нанесенными на них русофобскими надписями. О намерении Вашингтона передать данное вооружение Киеву сообщила в январе зампомощника министра обороны США Лаура Купер.
По словам Купер, в общей сложности в рамках нового пакета военной помощи планируется поставить на Украину около 4 тысяч ракет Zuni.
Данные ракеты класса «воздух — земля» состоят на вооружении ВВС США с 1957 года. Они предназначены для поражения танков, малых кораблей, артиллерийских батарей.
Согласно открытым данным, такой заряд пробивает броню толщиной полметра. Максимальная дальность прицельного применения — восемь километров.
Купер в январе также заявила, что США поставят на Украину 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм. Они обладают повышенной маневренностью.