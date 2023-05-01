Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Об этом 1 мая сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что дело расследуется по двум статьям УК РФ ― диверсия и незаконный оборот взрывных устройств.

«Следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению преступников», ― написал в Telegram-канале Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи. На другой опоре нашли неизвестный предмет, напоминающий взрывное устройство. В настоящее время взрывотехники сняли и разминировали устройство, ликвидировав угрозу ещё одного подрыва.

Как добавил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, сейчас специалисты обследуют другие опоры повреждённой подрывом линии.