Эсминец Dauntless ВМС Британии вернулся после девятимесячного ремонта
Лондон, 1 мая 2023, 12:31 — REGNUM Британский эсминец Dauntless («Донтлесс», Тип 45) вышел из девятимесячного ремонта, сообщает 1 мая «Военное обозрение».
Издание отметило, что три из шести «самых лучших эсминцев ПВО» Британии находились на ремонте.
По данным экспертов, два других корабля ВМС Британии «Дерзкий» (Audacious) и «Дракон» (Dragon) до сих пор стоят в ремонте, и их возвращение ожидается только в конце 2024 года.
Издание предположило, что в британском флоте сложилась трудная ситуация, поскольку авианосец «Принц Уэльский» (Prince of Wales) «сейчас понемногу разбирают, чтобы передать запчасти на «Королеву Елизавету» (Queen Elizabeth)».
В Британии, отмечает издание, вся надежда флота на фрегаты Типа 23, которые постепенно выводят из числа действующих, причём каждый год планируется списывать по одному кораблю: в 2023 году спишут «Аргайл», в 2024 году — «Ланкастер».
В июле 2021 года в британском правительстве заявили, что только эсминец Defender («Защитник») из шести кораблей Типа 45, стоящих на вооружении ВМС Британии, может нести службу в море.
В начале февраля британские СМИ сообщили, что ввод в строй Prince of Wales отложили на неопределённый срок.