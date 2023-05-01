Лондон, 1 мая, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Британский эсминец Dauntless («Донтлесс», Тип 45) вышел из девятимесячного ремонта, сообщает 1 мая «Военное обозрение».

Royalnavy.mod.uk Корабли ВМС Великобритании

Издание отметило, что три из шести «самых лучших эсминцев ПВО» Британии находились на ремонте.

По данным экспертов, два других корабля ВМС Британии «Дерзкий» (Audacious) и «Дракон» (Dragon) до сих пор стоят в ремонте, и их возвращение ожидается только в конце 2024 года.

Издание предположило, что в британском флоте сложилась трудная ситуация, поскольку авианосец «Принц Уэльский» (Prince of Wales) «сейчас понемногу разбирают, чтобы передать запчасти на «Королеву Елизавету» (Queen Elizabeth)».

В Британии, отмечает издание, вся надежда флота на фрегаты Типа 23, которые постепенно выводят из числа действующих, причём каждый год планируется списывать по одному кораблю: в 2023 году спишут «Аргайл», в 2024 году — «Ланкастер».

В июле 2021 года в британском правительстве заявили, что только эсминец Defender («Защитник») из шести кораблей Типа 45, стоящих на вооружении ВМС Британии, может нести службу в море.

В начале февраля британские СМИ сообщили, что ввод в строй Prince of Wales отложили на неопределённый срок.