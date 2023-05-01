В РЖД подтвердили, что локомотив и семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Брянском

Брянск, , 12:22 — REGNUM Вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщил 1 мая официальный новостной канал РЖД.

В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

В РЖД предупредили, что движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено, также возможны задержки пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов-Москва.

Для координации работы по ликвидации последствий схода локомотива в РЖД создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 1 мая, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях, в результате чего локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча. На месте работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги приостановили. Сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и стройматериалы.