Эксперт Тимошенко рассказал о бессмысленности использования ВСУ дронов против российских АЭС

Москва, , 12:15 — REGNUM Российские атомные электростанции (АЭС) должны быть способны выдержать падение самолёта, а потому использовать для атак на них беспилотники бессмысленно. Об этом 1 мая рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь нужно понимать, какова мощность боезаряда этих беспилотников. Ведь, вообще говоря, атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолёта», — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Военный эксперт отметил, что, по его мнению, в случае точного попадания дроны могут нанести повреждения турбинному или электрогенераторному цехам АЭС, однако при этом ядерный реактор будет продолжать работать.

При этом Тимошенко, уточнил, что в этом случае киевские боевики хотят запугать российское общество тем, что они якобы могут разрушить АЭС на территории России и устроить этим «второй Чернобыль».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля российские военные сбили в районе города Энергодара у Запорожской АЭС беспилотник с контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4. Взрывчатка была не способна нанести значительный вред бронетехнике, однако могла быть применена против мирных жителей.