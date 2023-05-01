Москва, 1 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российские атомные электростанции (АЭС) должны быть способны выдержать падение самолёта, а потому использовать для атак на них беспилотники бессмысленно. Об этом 1 мая рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Здесь нужно понимать, какова мощность боезаряда этих беспилотников. Ведь, вообще говоря, атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолёта», — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Военный эксперт отметил, что, по его мнению, в случае точного попадания дроны могут нанести повреждения турбинному или электрогенераторному цехам АЭС, однако при этом ядерный реактор будет продолжать работать.

При этом Тимошенко, уточнил, что в этом случае киевские боевики хотят запугать российское общество тем, что они якобы могут разрушить АЭС на территории России и устроить этим «второй Чернобыль».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля российские военные сбили в районе города Энергодара у Запорожской АЭС беспилотник с контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4. Взрывчатка была не способна нанести значительный вред бронетехнике, однако могла быть применена против мирных жителей.