Брянск, , 12:13 — REGNUM В Брянской области после взрыва и схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем возник пожар. Об этом 1 мая сообщили в экстренных службах.

Пожар на месте схода вагонов в Брянской области Кадр из видео

Как заявил в беседе с ТАСС представитель экстренных служб, от возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты от места ЧП.

По информации местных СМИ, порядка восьми вагонов в данный момент опрокинулись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на железнодорожных путях в регионе сработало взрывное устройство. В результате локомотив грузового поезда сошёл с рельсов.

Он уточнил, что инцидент произошёл в Унечском районе на 136-м км железнодорожных путей Брянск — Унеча. На месте работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги приостановили. В результате ЧП никто не пострадал.