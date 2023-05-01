Киев, , 12:08 — REGNUM Бесконтрольный рост преступности в Восточной Европе усилился из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов. Об этом говорится в материале издания Atlantico.

Наркоманка с пулеметом Кадр из к/ф «Карты, деньги, два ствола». Реж. Гай Ричи. 1998. Великобритания

«Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли», — считает французский обозреватель Ксавье Рофе.

По его словам, для нелегальной перевозки запрещённых товаров преступники используют украинских беженцев, что усиливает неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.

«Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный хаос останется у них на руках», — добавил Рофе.

Ранее основатель Национальной службы баллистической разведки Великобритании Пол Джеймс также сообщал о повышенном уровне угрозы притока с территории Украины незарегистрированного оружия. По его мнению, из-за украинского конфликта на улицах городов Соединённого королевства может появиться больше нелегального оружия.