Американский экс-разведчик Риттер назвал расследование Херша по «Северным потокам» неудобной правдой

Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии, Сеймура Херша взрывов на «Северных потоках» стало неудобной правдой для Запада, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Диверсия на «Северных потоках» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», — сказал Риттер журналистам в Новосибирске.

Он добавил, что Херш его хороший друг, с ним они знакомы 25 лет, и он доверяет всему, что он пишет.

Американский военный эксперт Скотт Риттер в Новосибирске 1 мая впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности «Гонка разоружения».

Как сообщало ИА REGNUM, Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист утверждал, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. 24 апреля Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.