Папа Римский Франциск призвал Украину отказаться от контрнаступления и начать переговоры

Ватикан, , 12:03 — REGNUM Папа Римский Франциск обратился к России и Украине с призывом отказаться от контрнаступления, указав, что готов отправить своих представителей в Москву и Киев для организации переговоров. Об этом 1 мая рассказал глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов по итогам своей беседы с понтификом.

Папа Римский Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Севастьянов отметил, что понтифик считает, что разрешения конфликта можно достигнуть только путём переговоров, а не военных действий, и диалог, по его мнению, будет способствовать прогрессу для обоих сторон.

«Он [папа Римский] готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс», — добавил глава ВСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля папа Франциск рассказал о проводимой миссии для достижения мира на Украине. Он уточнил, что эта миссия пока непубличная и пообещал рассказать о ней, когда она станет публичной.