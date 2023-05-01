Комиссия минкультуры Украины прибыла в духовную семинарию Киево-Печерской лавры

Киев, , 11:52 — REGNUM Комиссия минкультуры Украины, которая должна провести опись имущества в Киево-Печерской лавре, прибыла в монастырь и осматривает корпуса Киевской духовной академии и семинарии. Об этом 1 мая сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Киево-Печерской лавре работает комиссия минкульта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что члены комиссии осматривают корпуса Киевской духовной академии и семинарии № 55 и № 60, где находятся общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля правозащитница, прихожанка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская призвала супругу президента Украины Елену Зеленскую заступиться за женщин, которые пострадали в ходе акции поддержки УПЦ. Она рассказала о случаях, когда у защищавших храмы УПЦ женщин были сломаны рёбра, разбиты лица, поцарапаны руки.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 7 апреля заявила, что кампания гонений Киева на УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения.