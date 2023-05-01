Депутат Рады Железняк: Украина в апреле получила более $5,5 млрд международной помощи

Киев, , 11:41 — REGNUM За прошедший месяц в бюджет Украины поступило более $5,5 миллиарда международной помощи. Об этом 1 мая заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Национальный Банк Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, нам пришло $5,5 миллиарда, поэтому по результатам апреля ожидаем очередного роста валютных резервов», — говорится в сообщении.

Также парламентарий добавил, что апрель стал самым благоприятным для Украины месяцем с точки зрения объема проданной валюты с момента начала специальной военной операции.

Ранее Железняк сообщал, что президент Украины подписал документ о рекордном увеличении оборонных расходов. Депутаты поддержали увеличение расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен ($14,5 миллиарда).