Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 миллиметров

Донецк, , 11:41 — REGNUM По Донецку ВСУ утром 1 мая выпустили 14 снарядов калибра 155 мм, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 10:50 мск ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, выпустив по каждому району восемь снарядов калибра 155 мм.

В 10:55 мск ВСУ атаковали Куйбышевский и Киевский районы столицы ДНР, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм со стороны населённого пункта Нетайлово.

В ночь на 1 мая и утром ВСУ обстреляли в ДНР также Макеевку, Горловку, посёлок Александровка и ряд других населённых пунктов. Неоднократно обстреливался Донецк. В ход ВСУ пустили снаряды калибров 122, 152 и по большей части — 155 мм.

За предыдущие сутки (30 апреля) ВСУ, по данным СЦКК, открывали огонь по ДНР 49 раз: семь — на горловском, восемь — на ясиноватском и семь — на волновахском направлениях.