В Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Таубер

Молдавия, , 11:13 — REGNUM В Молдавии задержали лидера местной оппозиции Марину Таубер. Об этом 1 мая сообщили в республиканской прокуратуре по борьбе с коррупцией.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Уточняется, что вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Таубер подозревают в нарушениях правил финансирования партии.

«Таубер задержана в аэропорту Кишинёва при попытке сесть на рейс в Израиль», ― говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В прокуратуре добавили, что задержание произвели на основании распоряжения прокурора и нарушения обвиняемой условий примененной к ней меры пресечения.

Так, ранее оппозиционер проигнорировала запрет на выезд из населенного пункта, в котором проживает.

Как сообщалоИА REGNUM, в конце апреля молдавская оппозиционная партия «Шор» осудила действия правительства по разрыву диалога с Россией. Как заявила вице-председатель партии Марина Таубер, Россия является стратегическом партнёром Молдавии по многим вопросам, поэтому политическое объединение будет бороться за права граждан страны.

Ранее в отношении депутата парламента Молдавии от партии «Шор» Марины Таубер было возбуждено уголовное дело. Её обвинили в фальсификации отчёта о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы. В июле Таубер арестовали делу о незаконном финансировании партии.

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