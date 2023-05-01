Медведев заявил, что Илон Маск не справился с заданием по организации работы Twitter

Москва, , 11:18 — REGNUM Twitter всего лишь иностранная соцсеть, поэтому блокировка публикаций не слишком большая потеря, написал 1 мая зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя информацию о том, что Twitter заблокировал его последнюю запись, Медведев высказал мнение:

«Твиттер» прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с [45-м президентом США Дональдом] Трампом. Илон [Маск] явно не справился с этим заданием, увы…»

Он подчеркнул, что Twitter всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах истеблишмента США и без него вполне можно обойтись. По словам Медведева, российская сторона «вполне цинично» использовала эту соцсеть для продвижения своих пропагандистских целей.

Сейчас перед Россией стоит другая задача — «нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам», отметил Медведев.

«Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей», — написал он, добавив, что нужно упорно работать для достижения этой цели, и поздравив читателей с праздником 1 Мая.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года. Так же поступил ряд соцсетей в США, блокируя также аккаунты его сторонников. Трамп в ответ объявил о создании своей соцсети Truth Social.

В 2022 году владельцем Twitter стал Маск, который заявил, что намерен придать гласности все выявленные случаи цензурирования и сокрытия Twitter важной информации.