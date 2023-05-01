Федерация шахмат России с 1 мая стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации

Москва, , 11:01 — REGNUM С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ФШР в своём Telegram-канале.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генсек ACF Хишам Аль-Тахер подписали 1 мая в музее шахмат ФШР в Москве соответствующий меморандум.

«С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате этого российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить важнейшие турниры азиатского календаря. При этом указывается, что ФШР первой из российских спортивных федераций перешла в азиатскую федерацию и этим подала другим отечественным спортивным федерациям позитивный пример.

Также указывается, что цель стратегического сотрудничества ФШР с ACF — укрепление дружественных связей профессиональных спортсменов, совместная организация личных и командных турниров высокого уровня, а также проведение дружеских матчей и турниров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего.