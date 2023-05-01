Луганск, 1 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедший месяц выпустили по территории Луганской Народной Республики 27 ракет из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (27 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (3 снаряда), девять ударных беспилотных летательных аппарата типа Mugin-5 Pro», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что всего за апрель зафиксировали 13 обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ. Под удары попадали Лисичанск, Рубежное, Сватово, Троицкое, Алчевск, Ровеньки и Брянка.

В результате украинской агрессии ранения получили 11 мирных жителей, шесть человек погибли, разрушено или повреждено 22 жилых дома.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в течение часа обстреляли два района Донецка, а также Горловку и Михайловку Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили суммарно 11 снарядов калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметров.