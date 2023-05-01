Жительница Ингушетии арестована после избиения четырёхлетней дочери
Малгобек, Ингушетия, 1 мая 2023, 10:43 — REGNUM Мера пресечения в виде ареста избрана жительнице города Малгобек (Ингушетия) после госпитализации с побоями её четырёхлетней дочери, сообщили 1 мая в пресс-службе СКР.
Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого после госпитализации ребёнка с многочисленными телесными повреждениями.
Мать девочки отправлена под арест. Кроме того, планируется дать процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики.
Бастрыкин поручил главе ингушского следственного управления Андрею Коноводу доложить об обстоятельствах, установленных в рамках уголовного дела.
30 апреля в МВД РФ по Ингушетии в полицию поступил звонок из Малгобекской больницы, куда доставили избитого ребёнка. Сообщалось, что мать не имеет возможности ухаживать за девочкой из-за физического недуга, и обязанности по уходу осуществляла бабушка по материнской линии.
Мать и бабушку полицейские заподозрили в избиении девочки.