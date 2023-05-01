В Ингушетии арестовали мать девочки, госпитализированной с побоями

Малгобек, Ингушетия, , 10:43 — REGNUM Мера пресечения в виде ареста избрана жительнице города Малгобек (Ингушетия) после госпитализации с побоями её четырёхлетней дочери, сообщили 1 мая в пресс-службе СКР.

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого после госпитализации ребёнка с многочисленными телесными повреждениями.

Мать девочки отправлена под арест. Кроме того, планируется дать процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики.

Бастрыкин поручил главе ингушского следственного управления Андрею Коноводу доложить об обстоятельствах, установленных в рамках уголовного дела.

30 апреля в МВД РФ по Ингушетии в полицию поступил звонок из Малгобекской больницы, куда доставили избитого ребёнка. Сообщалось, что мать не имеет возможности ухаживать за девочкой из-за физического недуга, и обязанности по уходу осуществляла бабушка по материнской линии.

Мать и бабушку полицейские заподозрили в избиении девочки.