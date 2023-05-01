Купянск, Украина, 1 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России нанесли поражение объектам и резервам ВСУ в районах населённых пунктов Купянск и Волчанск Харьковской области. Об этом 1 мая сообщило издание «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

ВС России также наносили удары по всему северо-востоку Харьковской области. В результате было уничтожено 11 пунктов наблюдения и склад материально-технического обеспечения Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в ходе массированного удара были применены стратегическая авиация и крылатые ракеты.

Накануне о массированном предупреждающем ударе по ВСУ сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подтверждён вылет 14 самолётов Ту-95МС с общим залпом в 112 ракет. Ранее подобный массовый вылет в рамках специальной военной операции был лишь два раза: 24 февраля и 10 октября 2022 года.