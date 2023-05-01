Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Кадры последствий мощнейшего удара российских военных по транспортному узлу Вооружённых сил Украины в Павлограде в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видеоy Выборы в Парагвае

На фотографиях ― последствия детонации украинских ракет после прилётов по Павлограду.

Как заявил глава региона Сергей Лысак, по области выпустили семь ракет, часть из которых сбили системы противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, сколько ракет удалось перехватить. По словам Лысака, в Павлограде повреждения получило промышленное предприятие, произошёл пожар. Пострадали около 100 различных зданий.

Ранее военкоры опубликовали видео взрывов и дымных следов от детонации ракет ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля российские военные нанесли ракетный удар по объектам Днепропетровской области, выпустив как минимум семь ракет. В регионе около 21:30 объявили воздушную тревогу.

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Массированный удар пришёлся по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре. В результате атаки поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами. Этот транспортный узел использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ.

На Украине ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов. В Киеве жители города прятались от взрывов на территории метро. Предположительно, ВСУ пытались сбить ракеты.