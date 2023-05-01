Токио, , 10:24 — REGNUM Цена на сжиженный природный газ в 2023 году может существенно увеличиться. Такое мнение 30 апреля высказал в интервью Bloomberg глава японской энергетической группы Jera Юкио Кани, являющейся, по оценке агентства, наиболее крупным покупателем СПГ в мире.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кани, спотовые цены на указанный вид топлива в начале текущего года существенно уменьшились на фоне связанных с коронавирусом ограничений в КНР и тёплой зимы.

Глава энергетической группы отметил, что из-за роста европейских мощностей импорта, ослабления коронавирусных ограничений в Китае и при холодной зиме цена на СПГ может существенно вырасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что власти в Германии намерены в ближайшее время открыть терминал по приёму СПГ, связанный с инфраструктурой газопроводов «Северный поток», повреждённых в результате теракта в сентябре 2022 года. Также правительство ФРГ выкупило принадлежащие газопроводу «Северный поток — 2» простаивающие трубы, необходимые для строительства терминала у острова Рюген в Балтийском море.