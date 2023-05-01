Берлин, 1 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Власти Германии намереваются снизить зависимость от импорта полезных ископаемых с помощью открытия шахты Kafersteige, которая была закрыта почти 30 лет назад. Об этом 30 апреля сообщила газета Financial Times.

gexters Шахта

Закрытая в 1996 году и находящаяся в полуразрушенном состоянии шахта Kafersteige рядом с Пфорцхаймом на юге страны — это месторождение минерала флюорита или плавикового шпата — одного из важнейших компонентов для производства электромобилей.

По информации издания, в данный момент Германия закупает большое количество этого минерала у Мексики, однако на фоне перехода Евросоюза к зеленой экономике Берлин собирается свести свои потребности в иностранных полезных ископаемых к минимуму.

Отмечается, что в результате открытия шахты, содержащей порядка двух миллионов тонн сырого флюорита, Германия сможет покрыть 40% собственных потребностей и около 13% в европейских к 2029 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что у одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы немецкой Wintershall Dea нет планов по восстановлению газопровода «Северный поток». Её руководство сосредоточено на обеспечении безопасности в сфере экологии в районе повреждений трубопровода.