Мелитополь, , 10:05 — REGNUM Недовольство Организации Объединённых Наций (ООН) идеей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) связано с позицией генерального директора агентства Рафаэля Гросси о недопустимости обстрелов Запорожской АЭС, заявил в беседе с ТАСС гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 1 мая.

Запорожская АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Гросси, в отличие от них, пытается что-то сделать, не всё получается, но всё же. <…> По моему мнению, недовольство вызвала не недостаточность усилий Гросси, а его открытое и публичное заявление, что по атомной станции нельзя стрелять», — привело агентство слова собеседника.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, в окружении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша признали миссию МАГАТЭ по защите зоны Запорожской атомной электростанции неудачной. С марта 2022 года агентство не достигло успехов в вопросе безопасности ЗАЭС.

Под российским контролем Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится с марта 2022 года. Сейчас работа четырёх из шести энергоблоков ЗАЭС остановлена, два энергоблока находятся в ремонте.