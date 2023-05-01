Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва опоры ЛЭП

Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM С опоры ЛЭП в Гатчинском районе убрали взрывное устройство, ликвидировав угрозу ещё одного подрыва, написал 1 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

ЛЭП Oran Viriyincy

«Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — сообщил Дрозденко.

По данным губернатора, сейчас специалисты обследуют другие опоры повреждённой подрывом линии.

Дрозденко сообщил 1 мая о подрыве неизвестными опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения в полночь. Также он заявил, что на другой опоре нашли неизвестный предмет, напоминающий взрывное устройство.