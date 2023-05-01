Пользователи Twitter раскритиковали перевоплощение Байдена в Тёмного Брэндона

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Перевоплощение президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Тёмного Брэндона вызвало волну критик у пользователей социальной сети Twitter.

Ранее 30 апреля миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter отрывок из выступления Байдена на ужине для корреспондентов Белого дома, где он надевает тёмные очки для такого перевоплощения.

«Я готов смириться с вашими шутками, но я не уверен насчёт Тёмного Брэндона», — сказал американский лидер.

Тёмный Брэндон — часто использующийся в виде мема образ нынешнего американского лидера, который как супергерой стреляет лазерами из глаз. Такая комичная версия Байдена свидетельствует о его переходе «в наступление» и часто появляется на сайте его новой предвыборной кампании.

Большая часть комментирующих это видео на странице миллиардер Маска негативно отнеслась к такому поступку Байдена, заметив, что им не нравятся такого рода выходки.

«Ты — посмешище», — написал один из комментирующих.

«Жалкий старик», — отметил ещё один читатель.

«Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно», — добавил с сарказмом третий комментирующий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Джо Байден признал обоснованными вопросы о своем возрасте. При этом он назвал себя мужчиной «в самом расцвете сил». 81-летний американский лидер является самым возрастным президентом США и регулярно попадает в неудобные и комические ситуации.