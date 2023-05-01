Путин удостоил пятерых жителей России звания Героя Труда

Москва, , 09:40 — REGNUM Указ о присвоении пятерым жителям России звания Героя Труда подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

В числе награждённых управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Иноземцев. Расположенное в Пермском крае конструкторское бюро ведёт разработку газотурбинных двигателей для авиации, и промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий.

Звания Герой Труда РФ также удостоился подземный горнорабочий, заслуженный шахтёр РФ Эдуард Щербина, работающий в Приаргунском производственном горно-химическом объединении в Забайкалье.

Кроме того, государственную награду получили генеральный директор Бийской льняной компании Лев Каленов, преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова и учёный-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в зоне спецоперации наградили отличившихся военнослужащих Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Им были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».