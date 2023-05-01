Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Украинские военные эксперты предположили, что на складах и объектах в Павлограде могли находиться в том числе и предоставленные Великобританией боеприпасы с обеднённым ураном (БОУ) для основных боевых танков Challenger 2. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщило издание «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Высказано предположение о том, что на складе в Павлограде могли находиться те самые боеприпасы с обеднённым ураном, о поставках которых на Украину несколько недель назад заявили в генеральном штабе Соединённого Королевства», — говорится в материале.

Отмечается, что после ночного пролёта российских «Гераней» детонация содержимого на складах в Павлограде продолжалась около получаса, были уничтожены сотни тонн боеприпасов, большая доля которых была поставлена западными странами.

30 апреля около 21:30 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В результате ударов ВС России были поражены объекты военной инфраструктуры, а в ночь на 1 мая произошли повторные взрывы, в результате которых в некоторых районах города произошли возгорания.